Ради опровержения беременности скромная Сати Казанова опубликовала фото в купальнике

Когда стало известно о свадьбе певицы с итальянским фотографом, многие решили, будто пара ждет ребенка, однако уже в очередной раз она развеивает слухи.

Накануне известная 35-летняя российская певица и модель Сати Казанова опубликовала довольно откровенное фото, на котором позирует в модном серебристом купальнике. Снимок получился светлым и забавным, однако, как всегда, нашлись те, кто усмотрел в нем недобрый знак. Некоторые решили, что скромная девушка кавказского происхождения не должна выставлять в сеть фотографии интимного характера, а потому осудили ее за такой поступок.

Другие же решили, будто Казанова показала фото ради опровержения слухов о своей беременности. В последнее время подобных разговоров в сети вполне достаточно. Стоит отметить, что певице не нравятся такие сплетни, поэтому уже неоднократно на личных страницах в социальных сетях она советовала своим поклонникам не читать о ней то, что пишут газеты.