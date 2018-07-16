Беременная Анна Хилькевич удивила фанатов активными танцами

Популярная российская актриса кино Анна Хилькевич во время второй беременности продолжает вести активный образ жизни. Актриса не отказывает себе в удовольствии водить автомобиль или зажигательно танцевать на улице.

Недавно Анна Хилькевич удивила пользователей Сети, когда устроила активные танцы и опубликовала их в Instagram. Девушка на последних месяцах беременности не постеснялась танцевать и громко смеяться прямо на глазах у изумленной публики. Сама актриса утверждает, что прекрасно себя чувствует, а беременность совсем не отнимает у неё энергии.

При этом поклонники призвали Анну хотя бы перед родами вести более спокойный образ жизни и порекомендовали больше отдыхать. Напомним, что актриса уже воспитывает двухлетнюю дочь от супруга Артура Волкова.