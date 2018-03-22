Киану Ривз отправится в Сибирь за алмазами

Киану Ривз исполнил роль торговца алмазами в новом фильме под названием «Сибирь». Актёр рассказал, что образ пришёлся ему по душе.



Киану Ривз согласился приять участие в съемках эмоционально откровенной и одновременно юмористической картины «Сибирь». В фильме канадский актёр отправился в Россию, после чего совершил рискованную поездку в Сибирь.

Киану Ривз рассказал, что его герой женат и зарабатывает на жизнь продажей алмазов. Однако позже мужчина заводит роман с другой женщиной, но старается сохранить свою прежнюю жизнь.

Причиной глаавного конфликта, являющегося завязкой фильма, является неудачная сделка продавцы драгоценностями с российским покупателем. Автор кинокартины сразу объяснил, что описанная ситуация не дублирует российско-американские отношения.

Режиссёр кинокартины Мэтью Росс сообщил, что жанр фильма неоднозначен, поскольку зрителям будет представлена мелодрама с элементами триллера и криминала.