Тайно поженились и тайно развелись: стало известно о разводе звезды сериала «Полицейский с Рублёвки»

Известная российская актриса Александра Бортич официально оформила разрыв отношений с мужем. Однако удивление у поклонников девушки вызвало то, что она вообще состояла в браке.

Александра и Вячеслав Воронцов, больше известный как рэпер Мезза, связали свои судьбы около года назад. Свадьбу и семейную жизнь пара предпочла не выставлять напоказ. О своих отношениях, уже бывшие супруги, заявили в прошлом году на премьерном показе одной из работ Бортич. Тогда молодая актриса заявляла, что у них в семье полная идиллия. Сначала выбор дочери не одобрила мама Александры, из-за достаточно яркой внешности исполнителя. Мужчина любитель коротких причёсок и татуированных тел. Но после знакомства все сомнения мамы развеялись, и она приняла зятя, как родного сына. Ранее сообщалось, что пара тайно подала документы на развод, а сегодня бывшие возлюбленные официально разошлись. Причины разрыва, как и всю ситуацию экс-супруги не комментируют.

Фанаты полюбили девушку за исполнения ролей в сериалах "Полицейский с Рублёвки", "Филфак", "Любимцы". В большом кино, наиболее популярными работами Бортич являются "Викинг", "Неуловимые", и фильм нынешнего года "Я худею".