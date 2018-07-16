Лаки Ли призывает лидеров России и США восстановить мир

На понедельник, 16 июля в Хельсинки была намечена встреча между российским и американским президентами. В преддверие этого важнейшего мероприятия известный шоумен корейского происхождения Лаки Ли (Lucky Lee), лидер движения Vote4Peace выпустил карикатуру, посвященную переговорам.

На карикатуре изображены протягивающие друг другу руки Владимир Путин и Дональд Трамп, которые примиряет PeaceMan. Это созданный Лаки Ли супергерой, который, по его признанию, ведет мирную борьбу за мир во всем мире.

Организация Vote4Peace занимается вопросами установления мира и взаимопонимания между Россией и США. Лаки Ли известен тем, что выступает за отмену санкций. Шоумен выразил радость от того, что президент РФ готов идти на диалог с американским коллегой.

Отметим, что детали встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут раскрыты на совместной пресс-конференции.