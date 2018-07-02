"Ранний я": Лепс откровенно рассказал о своем первом сексе

Лепс дал откровенное интервью рэперу Басте, который запустил собственное шоу в Сети. Ему исполнитель рассказал как о своем пьянстве, так и об интимных отношениях.

По словам российского исполнителя Григория Лепса, он уже давно завязал с выпивкой и практически никогда не притрагивается к рюмке, однако срывы иногда случаются. Так, певец откровенно признался, что за последние годы всего два раза выступал на концерте пьяным. Все же, после работы, темным вечером он позволяет себе иногда напиться, однако никакого "продолжения банкета" не происходит, он просто ложится отдыхать.

Также Баста поинтересовался у Лепса, когда тот первый раз занимался сексом, какие ощущения испытывал во время полового акта. Ответ Лепса многих шокировал. Так, по словам исполнителя, первый его сексуальный опыт произошел в 12 лет, однако он сомневается, что происходящее можно было назвать сексом. Лепс отметил, что завершение тогда было, потому он, как мальчишка, остался доволен. "Ранний я", - заключил Лепс.

После этого исполнитель рассказал рэперу о своей первой любви. По его словам, это была довольно отличная девочка по имени Наташа, которая его отвергла. Лепс отметил, что за ней бегали все мальчики в школе, а Лепс страдал и посвящал ей стихи, как и любой нормальный человек.