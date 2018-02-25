Есть еще порох: 72-летний Якубович оголил торс для Елены Малышевой

Стройную и подтянутую фигуру ведущего шоу «Поле Чудес» оценила не только Малышева. Валдис Пельш был приятно удивлен формой Якубовича и посоветовал ему идти на шоу «Давай поженимся».

Леонид Якубович посетил очередной выпуск шоу Елены Малышевой «Жить здорово». Эфир был посвящен секретам долголетия и сохранения молодости. Малышева осмотрела Якубовича, отметив хорошие показатели. Затем он отправился за ширму, чтобы раздеться по пояс.

Якубович вышел к ведущим шоу с оголенным торсом, после чего эксперты заявили, что тот для своих 72 лет находится в прекрасной форме. У ведущего шоу «Поле Чудес» все анализы были в норме. В его крови не повышен сахар, кожа не шелушится и не трескается. По словам Малышевой, Якубович демонстрирует образец здорового мужчины.

Валдис Пельш был впечатлен формой Якубовича. Он порекомендовал коллеге идти к звездным свахам Сябитовой и Гузеевой, но Малышева поспешила его одернуть. Ведущая напомнила, что у Якубовича есть супруга и в услугах по поиску невесты он не нуждается. Пользователи пришли в восторг, отметив, что у Якубовича «есть еще порох». Форма ведущего приятно впечатлила многих.