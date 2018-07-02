Александр Панайотов признался, что называет Григория Лепса "папа"

В понедельник, 16 июля, российскому исполнителю Григорию Лепсу исполняется 56 лет, в связи с чем он принимает поздравления от родственников, друзей и коллег. Самое трогательное поздравление он получил от Александра Панайотова.

Как известно, именно благодаря работе продюсерского центра Григория Лепса, исполнитель Александр Панайотов снова стал популярен в России и получил любовь зрителей. По словам Панайотова, долгое время он раздумывал над тем, принимать ли предложение Лепса о совместной работе, однако потом решил, что "с этим человеком можно сварить кашу и она будет вкусной", потому бросился работать.

Панайотов в своем поздравлении рассказал о том, что Лепс для него стал вторым отцом, он так же, как и любой родитель, вкладывал в свое "чадо" всю душу. Исполнитель сделал трогательное признание, в котором рассказал, что теперь называет Лепса довольно просто "папа".