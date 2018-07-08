Ким Кардашьян покорила Сеть своей йогой в откровенном купальнике

Звезда устроила занятие йогой на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Компанию Ким Кардашьян составили две привлекательные девушки.

Ким Кардашьян отправилась на пляж не ради отдыха и загара. Звезда устроила спортивную тренировку, облачившись в серый купальник. Топ и высокие плавки выгодно подчеркнули формы Кардашьян. Многие даже отметили, что на снимках фигура звезды выглядит весьма привлекательной.

Не так давно Сеть активно обсуждала целлюлит и дряблость кожи Ким Кардашьян. Теперь же звезда без стеснения позирует в купальнике. Изменения фигуры Ким Кардашьян поясняет занятиями спортом. Звезда публично благодарит своего тренера Мелиссу Алькантару, которая помогла ей в занятиях йогой и другими спортивными упражнениями.

По данным, Кардашьян занимается еще и пилатесом. Помимо этого, с лишними килограммами звезда борется на кардиотренировках и во время силового тренинга. Пользователи Сети пришли в восторг от откровенных снимков. Некоторые пишут, что йога от Ким Кардашьян покорила их своей красотой и соблазнительностью.