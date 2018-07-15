"Хорваты белые, и что, они выиграли?": Пьер Нарцисс возмущен "расистским" постом Кожевниковой‍

Накануне актриса написала в своем Instagram, что в финале ЧМ-2018 будет болеть за Хорватию, так как французская сборная больше чем на половину состоит из выходцев африканских стран.

Известный 41-летний российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс согласился дать интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого осудил актрису Марию Кожевникову за "расистский" пост на личной странице фотохостинга Instagram. Он поделился, что возмущен ее записью, в которой она объяснила, почему не хочет болеть за команду Франции на футбольном чемпионате мира.

Кожевникова написала, что многие игроки из этой сборной на самом деле не французы, а выходцы Конго, Камеруна, Мавритании и других стран Африки. Между тем, Пьер Нарцисс выразил недоумение, как образованный человек может так выражаться, ведь в современном мире "цвет кожи не имеет значения". Кроме того, он добавил: "Хорваты белые, и что, они выиграли?". Певец подчеркнул, что "выиграли черные", значит, они сильнее.