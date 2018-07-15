"Хорваты белые, и что, они выиграли?": Пьер Нарцисс возмущен "расистским" постом Кожевниковой
Накануне актриса написала в своем Instagram, что в финале ЧМ-2018 будет болеть за Хорватию, так как французская сборная больше чем на половину состоит из выходцев африканских стран.
Известный 41-летний российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс согласился дать интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого осудил актрису Марию Кожевникову за "расистский" пост на личной странице фотохостинга Instagram. Он поделился, что возмущен ее записью, в которой она объяснила, почему не хочет болеть за команду Франции на футбольном чемпионате мира.
Кожевникова написала, что многие игроки из этой сборной на самом деле не французы, а выходцы Конго, Камеруна, Мавритании и других стран Африки. Между тем, Пьер Нарцисс выразил недоумение, как образованный человек может так выражаться, ведь в современном мире "цвет кожи не имеет значения". Кроме того, он добавил: "Хорваты белые, и что, они выиграли?". Певец подчеркнул, что "выиграли черные", значит, они сильнее.
Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе , Манданда, Нзонзи , которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекир из Алжира. А во-вторых , я прониклась уважение к капитану сборной Хорватии - к Луке Модричу! Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой- то семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, Вера в себя в свою мечту и ещё раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! ( источник КП) Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!! Поэтому я болею за Хорватию! Вперёд! Удачи, Модрич! P.S. А ещё хочется сенсации , если победит 🇭🇷 то это будет 💥