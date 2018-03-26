Ксения Бородина возмутила поклонников дряблой кожей на шее

Телеведущая Ксения Бородина отдает предпочтение правильному питанию и регулярным тренировкам, а потому в свои 35 лет выглядит не хуже молодых девушек. Однако поклонники нашли место, которое выдает истинный возраст знаменитости.

Пользователи Сети на новой фотографии Ксении Бородиной в купальнике заметили очевидные возрастные изменения знаменитости. Дело в том, что подписчики на кадре рассмотрели дряблую кожу на шее Ксении и заявили, что это результат естественного природного механизма увядания кожи. В комментариях хейтеры заявили, что с такой шеей Бородина стала выглядеть малопривлекательно.

Однако за телеведущую заступились поклонники, которые стали утверждать, что Ксения очень следит за своей внешностью, а на данном фото просто неудачный ракурс и свет. В остальном Бородину похвалили за модельную фигуру и стильный купальник.