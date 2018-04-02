Беременная Хилькевич перед родами получила выговор от врача

Актриса отметила, что врач запретил ей "носиться" и вести трудовую деятельность, заявив, что беременной женщине требуется отдых. Теперь Хилькевич полностью расслабилась и посвятила все время отдыху, ведь вскоре ей предстоит стать матерью во второй раз.

Как известно, звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич уже вот-вот может отправиться в роддом, чтобы подарить своему мужу Артуру второго ребенка. Несмотря на беременность, актриса не стала "тюленем" и не залегла на диван, посвятив время отдыху, а продолжила вести трудовую деятельность и воспитывать дочь Арианну. Недавно она даже отправилась на матч ЧМ-2018 Россия-Испания, где с огромным животом активно болела за российскую сборную.

Недавно у Хилькевич стали наблюдаться проблемы со здоровьем и она получила выговор у своего врача. Доктор поругал актрису за то, что она ведет довольно активный образ жизни в тот момент, когда ей нужно отдыхать. Он заявил, что актриса должна расслабиться и наслаждаться отдыхом до конца беременности, потому Хилькевич, прихватив с собой мужа и дочь, отправилась в Подмосковье, где наслаждается долгожданным декретом и насыщается кислородом.