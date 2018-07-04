Лобода рассекретила имя младшей дочери и снова намекнула на роман с вокалистом Rammstein

Певица назвала свою вторую дочь именем, которое очень похоже на имя рокера, роман с которым ей уже давно приписывают СМИ. Об имени ребенка Лобода рассказала впервые.

Оказалось, что Лобода назвала свою дочь Тильдой. Весьма подозрительное сходство с именем Линдемана сразу же отметили пользователи, ведь музыканта зовут Тилль. Однако, информации об отце своей второй дочери Светлана Лобода все так же раскрывать не спешит.

Как считают в Сети, Лобода назвала свою дочь в честь ее знаменитого отца. Имя ребенка певицы недвусмысленно намекает на роман звезды с Тиллем Линдеманом. Сам музыкант никак не комментирует слухи об отцовстве. Продюсер Лободы Нателла Крапивина уже высказалась на счет весьма обсуждаемой темы, однако четкого ответа так и не дала. По словам Крапивиной, Линдеман заметил ажиотаж вокруг себя и Лободы, о чем сам ее сообщил в сообщении.

Певица рожала свою дочь в США. Лобода уже начала гастролировать и выступать, но грудного ребенка на долго старается не оставлять. Певица уже рассказала, что сцеживает грудное молоко и оставляет его для дочери, которая находится с родственниками Лободы, пока та выступает.