Пожилая супермодель на пляже доказала свое превосходство над конкурентками

Папарацци предоставили ее фотографии с пляжа в Сан-Тропе. Актриса из фильма Бэтмен (1989) нашла свою новую любовь в лице австралийского предпринимателя Руперта Мердока и вместе с ним отправилась на отдых.

Пожилая супермодель Джерри Холл не спешит покоряться возрасту. В свои 62 года она продолжает следить за модой и одеваться по трендам, чем и приводит в восторг своих поклонников. Накануне же на пляже она доказала свое превосходство над конкурентками. Мнение об этом выразили поклонники, которые имели возможность разглядывать одну из ее последних фотографий, на которой модель и актриса запечатлена в купальнике.

Ее фанаты отмечают, что для своего возраста она выбрала подходящий наряд, ведь он не столь откровенный, как у других знаменитостей, публиковавших этим летом снимки с моря. Купальник черного цвета, сдельный, поэтому стройнил Джерри Холл и помогал скрыть изъяны фигуры. Образ она дополнила темными солнцезащитными очками, стиль которых сейчас также актуален.