СМИ: Ким Кардашьян могла стать родственницей Майкла Джексона

Незадолго до того, как чета Кардашьян стала одной из самых известных в мире семей, молодая Ким встречалась с племянником Майкла Джексона. Сообщается, что пара познакомилась на концерте и закрутила роман.

Недавно американские СМИ узнали подробности личной жизни Ким Кардашьян, когда знаменитость была ещё в подростковом возрасте. Сообщается, что Ким Кардашьян всегда пользовалась популярностью у молодых людей, однако её избранником стал именно Ти Джей Джексон, который приходится племянником покойного короля поп-музыки Майкла Джексона.

По словам самой светской львицы, их отношения продлились год и даже сама Крис Дженнер одобрила роман своей дочери. Очень часто Кардашьян была в гостях и у самого Майкла Джексона в его парке развлечений Neverland, где они с бойфрендом весело проводили время.