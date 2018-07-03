Мила Кунис стала официанткой в баре во время бейсбольного матча

Мила Кунис не первый год является мировым лицом бренда известного бейсбольного клуба. Она воспользовалась положением и прорекламировала его ещё раз, когда встала за стойку бара и начала продавать алкоголь.

Выяснилось, что она подменяла официантку и даже разносила бокалы в обычном питейном заведении. Актриса не стыдится этого и в ответственные моменты готова помочь представителям партнёрских заведений. Так и было во время матча «Нью-Йорк Метс» против «Вашингтон Нэшионалс». Посетители были удивлены, когда увидели Кунис. Некоторые стали давать хорошие чаевые, а сама актриса, как отличный бизнес-партнёр, не стала даже брать лишнего.

При этом Кунис уточнила, что за смену могла бы получить гонорар, сопоставимый с голливудским. Актриса признаётся, что у неё заключён контракт с брендом с 2013 года, а бар является официальным партнёром, и теперь она надеется, что питейное заведение станет спонсором Национальной футбольной лиги.