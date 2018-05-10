Дима Билан высказался по поводу женитьбы и рождения детей

Билан решил ответить на вопросы, которые ему часто задают поклонники. В частности, они касаются темы женитьбы и рождения детей.

Известный певец Дима Билан является не только самым популярным исполнителем, но и одним из самых завидных женихов России. Многие интересуются, есть ли у Билана та девушка, с которой он готов связать жизнь, однако сам певец никогда не выносит свою личную жизнь на всеобщее обозрение. В то же время, фанатов также интересует вопрос, когда Билан решиться стать папой.

Высказаться по поводу этого вопроса решил сам певец, отметив, что до 40 лет не планирует обзаводиться ни семьей, ни детьми. По его словам, и без этого его жизнь является интересной и полноценной, потому он не собирается терять время на воспитание детей. Подобное может произойти после 40 лет, когда он построит карьеру и насладится своим творчеством сполна.

Он отметил, что на подобные размышления его натолкнул вопрос о том, где лучше жить, в мегаполисе или в частном доме, в окружении природы. Билан считает, что в мегаполисе сложно воспитывать ребенка, ведь город "загажен" пылью, автомобильными выхлопами и так далее. В то же время, он не готов полностью воссоединиться с природой, потому о рождении детей можно забыть на несколько лет.