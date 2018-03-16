Светлана Лобода раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Светлане Лободе удалось привести себя в идеальную форму поле родов всего за две недели. Секретом своего успеха исполнительница поделилась с поклонниками.



Почти два месяца назад Светлана Лобода снова стала мамой. Певица родила второго ребёнка в одном из лучших медицинских центров Лос-Анджелеса. Имя дочери и её отца исполнительница решила не разглашать.

Уже через две недели после родов певица выступила на сцене. Недавно Светлана Лобода выступила на одной из благотворительных концертов, фрагмент которого опубликовала на своей странице в Instagram. На вопрос заинтересованного подписчика об идеальой фигуре исполнительница ответила коротко, но ясно. По словам певицы, нужно бегать, соблюдать диету и много работать ад собой.

Фигурой Светланы Лободы восхищаются не только фоловеры, но и публичные личности. Дима Билан назвал исполнительницу «супер-горячей», а Яна Рудковская поблагодарила певицу за её человечность.