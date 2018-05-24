Астролог раскрыла причины странных поступков Елены Малышевой

Журналисты решили узнать, в чем заключается причина странных поступков известного теледоктора Елены Малышевой, потому обратились за помощью к астрологу.

Известно, что Малышева часто шокирует зрителей, однако в чем заключается причина ее странного поведения никто не мог понять. Теледоктор не стесняется обсуждать темы секса в прямом эфире, искать у женщин точку G, однако когда она сделала символическое обрезание, терпению зрителя пришел конец.

В связи с этим журналисты обратились к астрологу Александре Качановской, для того, чтобы она помогла им разобраться в поведении ведущей программы "Здоровье". Так, по словам астролога, у каждого человека имеются индивидуальные астрологические периоды, которые могут оказывать влияние на самых различных сферах жизни.

Например, у Елены Малышевой постоянно был неблагоприятный период. Именно поэтому она могла с легкостью совершать неожиданные негативные поступки, полностью лишенные здравого смысла, а также переоценить свои способности и ввести всех окружающих в ступор.