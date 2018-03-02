Александр Домогаров признался, что в последние годы чувствует себя одиноким

По словам актера, причиной его одиночества может стать то, что в последнее время он очень изменился. Он отметил, что просто стал некомфортным и менее общительным, потому людям в его компании становится "как-то не по себе".

Как известно, в скором времени на "Первом канале" выйдет документальный фильм о знаменитом актере Александре Домогарове. Во время интервью Домогаров рассказал о своей жизни, а также признался, что в последнее время чувствует себя довольно одиноким. Кроме того, актер ведет себя неоднозначно и часто попадает в неприятные ситуации.

Как рассказал Домогаров, в последние годы своей жизни он очень изменился, стал менее комфортным человеком, иногда он не понимает, чего на самом деле хочет от жизни. Многие люди не могут с ним общаться и чувствуют себя "как-то не по себе" в одной компании с актером. Домогаров считает, что именно в этом кроется причина его одиночества, а также отметил, что сожалеет о многих своих поступках.

По словам актера, он хотел бы вернуться в свои 20 лет, однако со своим нынешним мышлением, что помогло бы ему избавиться от многих проблем в жизни и не растерять друзей.