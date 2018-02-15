Брюс Уиллис блеснул перед зрителями своими красавицами-дочерьми

Поклонники смогли увидеть главного героя боевиков в компании своей второй жены и прекрасных дочерей. Зрители отметили, что они выглядели прямо как семья и смотрелись очень гармонично.

Недавно Брюс стал жертвой очередного комедийного шоу, целью которого является выявление «скелетов в шкафу» на публику. Такие телепрограммы набирают потрясающие рейтинги, а приглашённым становится очень даже непросто вытерпеть происходящее.

Удивило поклонников и то, что его дочери кардинально отличались от других приглашённых. Каждая подобрала себе яркий образ, который, безусловно, выделял их на фоне остальных. Умение красиво появляться у Уиллиса не отнять, и «крепкий орешек» заехал в студию на мотоцикле. Огромным удивлением стало то, что на шоу каким-то образом оказалась и его первая жена, Деми Мур, которая обнародовала много пикантных подробностей их личной жизни.