Сын Плющенко и Рудковской получил травму на тренировке

Рассказать о своей травме 5-летний спортсмен решил в поддержку своего папы, Евгения Плющенко, который на днях травмировал себе шею. Мальчик рассказал, что его травма не настолько серьезная, однако все же было больно.

Как стало известно, буквально пару недель назад 5-летний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской получил травму во время тренировки. Об этом мальчик рассказал на своей странице в соцсети, отметив, что решил поддержать своего папу, который травмировал шею. Саша рассказал, что его травма не такая серьезная, он всего лишь ушиб колено, после чего его сразу же пожалел "папа Женя".

Он также прикрепил видеоролик, на котором Евгений Плющенко, потирая ушибленное колено сына, приговаривает "у кошечки боли, у собачки боли, а у Саши не боли", затем целует ногу сына и говорит, что скоро все пройдет. Сам мальчик в это время всего лишь кривится от боли, но из его глаз не скатилось ни единой слезинки. Мальчик отметил, что маленькие спортсмены не плачут, они просто стискивают зубы, пережидают боль и идут тренироваться дальше.