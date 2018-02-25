«Настоящая звезда»: поклонники Бьянки рады, что певица общается со своими слушателями

Поклонникам всегда приятно, когда известная личность интересуется их жизнью, просит рассказать что-то о себе и всегда рада любому контакту. Именно такое искреннее общение и помогает известной певице расположить к себе слушателя.

В Instagram-аккаунте молодой певицы появилась публикация, главной темой которой стали комплексы и страхи. Бьянка активно принимала участие в разговоре с подписчиками и не малую часть отзывов прокомментировала. «Настоящая звезда, на неё нужно ровняться»,- пишет комментатор, отметив тот факт, что такое отношения к «простым смертным» сейчас мало где увидишь. Взамен звезда рассказала о том, что до 18 лет не могла выйти без макияжа на улицу, так как была уверена, что она далеко не красавица.

Люди стали уверять звезду в том, что поводов для таких мыслей не было, так как она всё время отличалась своей красотой, а фигуру назвали идеальной. В ответ Бьянка услышала куда больше проблем и переживаний людей. Многие жаловались на неуверенность в себе, проблемы с лишним весом, а также называли ещё много других фобий.