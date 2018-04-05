Актриса телесериала "Счастливы вместе" решилась на кардинальные перемены в имидже

Дарья Сагалова решила удивить поклонников экстремально новой прической. Свой новый образ актриса продемонстрировал в социальной сети.

Дарья очень часто любит экспериментировать с собственной внешностью и нередко поражает фанатов изменениями во внешности. Однако к этим переменам актриса готовилась долго и серьезно. Она длительное время оставалась в стороне всей гущи шоу-бизнеса, но теперь вновь решила начать в нем вариться. И вместе с возвращением к работе в кино Сагалова решила предстать перед всеми обновленной.

На своей страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала фотографии, демонстрирующие разительную смену как прически, так и всего имиджа в целом. Звезда сериала остригла длинные волосы. Сейчас Дарья носит короткую ассиметричную прическу с акцентом на левую сторону.

Подписчики тут же принялись обсуждать произошедшие перемены в образе Сагаловой. Мнения, как это всегда бывает, разделились. Одни поклонники выражали сплошной восторг и восхищение, написав, что решение актрисы очень удачно и придает ей свежести. Другие же отнеслись к поступку актрисы довольно критически, отметив, напротив, что стрижка старит Дарью, а выбор не самый правильный.