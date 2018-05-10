Садальский с сарказмом поздравил новобрачных Сердюкова и Васильеву

Как известно, буквально недавно телеведущий Андрей Малахов совершенно случайно рассказал о свадьбе бывшего сотрудника Минобороны России Анатолия Сердюкова и его помощницы Евгении Васильевой. Пока пользователи соцсетей от шока, звезды российского шоубиза всерьез передают свои поздравления новобрачным.

Высказать свое мнение по этому поводу решил и главный политический критик страны, а также актер Станислав Садальский, который не упускает возможности оказаться в центре любого скандала. Так, с сарказмом Садальский отметил то, что в России была создана не обычная ячейка общества, а появился союз двух находчивых и предприимчивых людей, которые никогда в жизни не пропадут, несмотря на ни на какие трудности.

Актер также пожелал Сердюкову и Васильевой как можно скорее родить ребенка, ведь он может стать еще более расчетливым, чем его родители. Кроме того, Садальский уверен, что наследник экс-чиновников Минобороны сможет занять высокую должность в оборонном ведомстве страны.

Многие пользователи сети присоединись к поздравлениям Садальского, отметив, что все его "предсказания" могут оказаться правдой и тогда России придется туго.