Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас удивили фанатов природной красотой

Для того, чтобы удивить поклонников, голливудским суперзвездам не стоит прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно будет опубликовать простое фото без макияжа.

Увидев совместное селфи Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас, фанаты ахнули дважды. Впервые, когда узрели на снимке Кэмерон - редкую гостью в соцсетях. Второй раз, когда не обнаружили на кинодивах малейших признаков косметики. Как водится, в таких случаях, обсуждение свелось к внешности актрис. Фанаты не часто видят своих кумиров в таком «облегченном» виде, поэтому посудачить удалось вволю. Вначале они отдали должное природному облику 43-летней Дрю и 45-летней Кэмерон, которые, несмотря на возраст, продолжают оставаться красавицами. Поклонникам понравилось, что голливудские звезды не стесняются себя показать без макияжа, открывая некоторые изъяны и недостатки своих лиц.

Доморощенные косметологи из числа комментаторов, осмелились дать советы Бэрримор и Диас по части, так называемых, «гусиных лапок». Они предложили вколоть в эти проблемные места ботокс, чтобы разгладить кожу. Им возразили защитники истинной красоты, заявив, что этим можно только испортить правильные черты лица обеих актрис.