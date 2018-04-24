"Словно Бог": Максим Галкин опубликовал фото с обнаженным торсом

В настоящий момент Максим Галкин отдыхает вместе с женой и детьми за границей. Они отдыхают в доме у моря на Кипре, откуда юморист постоянно публикует различные фотографии.

На этот раз Галкин опубликовал довольно откровенное фото, которое сопроводил, как всегда, юмористическим комментарием. На снимке артист позирует с обнаженным торсом на фоне кустов, а над его головой, словно нимб, застыло солнце. В комментарии под снимком Галкин написал, что "Король-Солнце" передает подписчикам свое благорасположение, а также отметил, что является "просто человеком" и "чувствует силу".

Поклонники тут же рассыпались в комплиментах в адрес Галкина, отметив его красоту и сексуальность. Многие даже сравнили его с Богом, отметив, что теперь ожидают фото от "Королевы-Луны", намекая на супругу Галкина, Аллу Пугачеву.

Нашлись и те, кто стал критиковать Галкина. По их словам, он уже стал походить на "пациента из психбольницы", а также отметили, что "Королю-Солнцу" следует бояться "гнева Ярило и Амона Ра".