Дочь Татьяны Навки затмила своим нарядом невесту на свадьбе Эмина Агаларова

Пользователи похвалили отличный вкус в одежде Татьяны Навки, которая подобрала для себя и дочери Нади замечательные гармоничные наряды специально для свадебной церемонии.

Судя по фотографиям, малышка была в восторге от происходящего. Девочка радостно бегала среди украшений в виде живых белых цветов. На Наде Песковой было нарядное воздушное белое платье с аккуратным поясом с блестящей пряжкой и венок из белых роз. Для себя Татьяна Навка решила выбрать более яркий наряд. На девушке был комплект из голубого топа с блёстками и бежевой юбки с листовым орнаментов. Комментаторы засыпали маму и дочку комплиментами и попросили публиковать больше таких чудесных фотографий. Пользователи шутили, что Надя сумела затмить своим нарядом невесту.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отсутствовал на мероприятии, хотя свадьбу посетили очень много знаменитостей. На свадьбу 38-летнего певца Эмина Агаларова и 30-летней модели Алёны Гавриловой съехался почти весь российский шоу-бизнес. На мероприятии присутствовали Тимати, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Андрей Малахов и многие другие.