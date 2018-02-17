"Вышла на свободу": Бритни Спирс показала грудь во время концерта

Примечательно, что с певицей уже не в первый раз происходят подобные конфузы. На этот раз, судя по всему, Спирс решила не придавать значения происходящему.

СМИ сообщили о том, что во время концерта в Оксон Хилл, штат Мэриленд, американская исполнительница Бритни Спирс продемонстрировала всем зрителям свою грудь, выпавшую из бюстгальтера. Кадры с конфузом певицы появились в соцсетях, где пользователи тут же принялись обсуждать произошедшее.

Пользователи отметили, что это произошло в тот момент, когда Бритни Спирс пела песню Do Somethin. Как только грудь певицы выпала из бюстгальтера, Спирс не стала обращать на это внимания и поправлять костюм, а спокойно танцевала так до конца песни.

Многие решили, что Бритни просто не заметила, что ее грудь "вышла на свободу", потому и не стала поправлять бюстгальтер. Другие же заявили, что Спирс хотела таким образом привлечь к себе внимание и грудь ее вывалилась специально, согласно задумке певицы.