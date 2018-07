Солист One Direction впервые спел дуэтом после расставания с Шерил Коул

Лиам Пейн выступил вместе с поп-исполнительницей Ритой Ора в Манчестере 14 июля.

До этого артисты сотрудничали для создания композиции For You – саундтрека к фильму «Пятьдесят оттенков свободы». Зрители отмечают, что солист One Direction выглядел вполне довольным, радуясь такому дуэту. Это показало его, как настоящего профессионала – Лиам Пейн не показал, как ему тяжело из-за проблем в личной жизни, и выступление прошло действительно «на ура».

Стоит отметить, что после расставания с ним Шерил Коул также решила уйти в творчество. После долгого простоя она выдала поп-трек Let You, где рассказывала о том, что любить петь, но временно забыла, что сама на это способна. Предполагается, что эта песня поможет Шерил Коул вернуться в мир музыки.