Бузова шокировала поклонников откровенной фотографией

В сети вызвал переполох опубликованный певицей снимок в порванном боди. Фанатам пришелся не по вкусу образ певицы, они даже пристыдили Бузову за появление в таком виде.

Ольга Бузова, как и многие знаменитости, славится тем, что многие события в жизни выставляет на обозрение своим поклонникам. В этот раз известная телеведущая поделилась на страничке в Instagram откровенным фото в сетчатом боди. Кадр сразу взорвал социальную сеть. Подписчики поспешили прокомментировать новый образ Бузовой, однако, их мнение разделилось.

Одни принялись критиковать певицу за столь развратный наряд. «Ни одна уважающая себя женщина (а она уже женщина по возрасту, не будем говорить здесь об уме) не позволит себе такого», - написала одна из подписчиц в комментариях под снимком. Недовольных оказалось много. «Вам не стыдно?» - продолжают упрекать артистку в сети.

Но нашлись и истинные ценители таланта Бузовой. Фанаты не оставили певицу довольствоваться лишь негативными отзывами, значительно разбавив их лестными комментариями. «Всё, что не одень, на прекрасном теле смотрится всё идеально!» - восхищались преданные поклонники.

Бузова также порадовалась, что подписчики так быстро выучили слова ее новой песни, которую певица только недавно записала и выпустила. Она сообщила, что теперь сможет вместе с фанатами петь ее на предстоящих концертах.