Ольгу Бузову "увековечили" на стене общественного туалета в Петербурге

Примечательно, что ранее уже на этом месте рисовали Сергея Есенина, Роуэна Аткинсона и рэпера Замая. Теперь же жители города заметили там и Ольгу Бузову, сидящую за рулем автомобиля.

Как известно, телеведущая и певица Ольга Бузова становится все популярнее. Ее многочисленные фанаты готовы тратить баснословные деньги на посещение концертов Бузовой, покупать ее коллекции одежды и питаться в ее ресторане. Ей посвящают стихи, рисуют картины и пишут в честь нее песни, теперь же в Петербурге "увековечили" и нарисовали граффити с изображением телеведущей.

Примечательно, что сидящая за рулем Бузова появилась на стене общественного туалета в Некрасовском саду Санкт-Петербурга. Новое граффити тут же стали фотографировать и публиковать в Сети жители культурной столицы. Отмечается, что в одноэтажном здании ранее находился общественный туалет, на этой стене уже также рисовали Сергея Есенина, Роуэна Аткинсона и рэпера Замая.

Рядом с изображение Бузовой имелась запись на латыни "Non ducor, duco", что переводится как "Я не ведомый, но ведущий".