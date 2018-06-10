Няня Ким Кардашьян рассказала о «скелетах в шкафу» знаменитой семьи

Няня Ким Кардашьян, которая работала в знаменитой семье более пяти лет, недавно рассказала о «скелетах в шкафу» известных личностей. Женщина призналась, что в данной семье ей было очень тяжело работать.

Пэм Бехан в 1990-х годах была няней для Ким Кардашьян и её сестер Хлои и Кортни, а также для брата Роба. Женщина сообщила, что в её обязанности входило каждый день возить детей в школу и внеклассные мероприятия в Лос-Анджелесе. За пять лет Бехан стала доверенным членом семьи Кардашьян, но вынуждена была покинуть работу из-за строго отношения к ней.

Няня призналась, что больше не могла работать на Крис Дженнер, которая была очень строгой и требовательной, а потому всегда повышала голос и могла нецензурно выражаться на персонал. Пэм Бехан сообщила, что буквально дрожала, когда в комнату заходила властная мать семейства Крис Дженнер.