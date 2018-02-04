Сын Дэвида Бекхэма покинул университет из-за тоски по дому

Бруклин Бекхэм обучается в университете в Нью-Йорке, куда поступил летом 2017 года. Однако парень решил прекратить свою учёбу, чтобы работать в Великобритании.

Известно, что Бруклин планирует сотрудничать с известным британским художником, однако имени его не раскрыл. Своё решение 19-летний парень принял из-за того, что сильно тоскует по своей семье и дому. Также в Нью-Йорке его не покидало чувства одиночество, с которым он и решил бороться возвращением на родину.

При этом родители Бруклина, Виктория и Дэвид Бекхэм, рады тому, что их сын будет находиться ближе к ним. Мать парня рассказывала, что она очень по нему скучает, и четыре года, которые он планировал обучаться в Нью-Йорке, пройдут в тягостном расставании. Однако под вопросом остаются отношения Бруклина и его девушкой, которую он встретил в американском городе. Кроме этого, за плечами у парня уже есть совместные работы с крупными компаниями в качестве фотографа, что иногда важней диплома из университета.