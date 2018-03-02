Анастасия Решетова может обеднеть в случае фиаско Франции на ЧМ-2018

Любимцы Чемпионата мира по футболу, сборная Франции, могут опустошить кошельки не только ярым футбольным фанатам, но известным российским авантюристкам.

Подруга Тимати поделилась с поклонниками своими ожиданиями от финального мачта ЧМ-2018 между Хорватией и Францией. Девушка призналась, что болеет за французскую сборную из соображений символизма: за матчем она будет наблюдать не на трибуне стадиона, а непосредственно во Франции. Усиливать ощущения последнего матча девушке будет ставка, которую она сделала в пользу французов.

Притом, Анастасия Решетова отлично разбирается в вариантах развития событий на поле и отмечает, что между сборными существует нечто большее, чем просто спортивная конкуренция. Но даже если фиаско её любимой сборной и заставит Решетову обеднеть на несколько тысяч, девушка расстраиваться не будет. Для неё «чемпионом» осталась сборная России.