Королева Елизавета II больше полюбила Меган Маркл, чем принцессу Диану

Несмотря на разницу в возрасте и социальный статус, женщины действительно подружились.

Меган Маркл много разговаривает с королевой, даже обмениваясь особыми личными шутками. Благодаря Елизавете II жена принца Гарри часто становится гостьей различных публичных мероприятий, чего принцесса Диана в своё время удостаивалась на порядок меньше. По словам инсайдеров, королева действительно смогла полюбить свою новую невестку.

Стоит отметить, что Меган Маркл ранее воспринималась поклонниками британской королевской семьи с недоверием. Будучи американской актрисой, она мало соответствовала представлениям об аристократии. Родственники Меган Маркл и вовсе портили всё впечатление. Однако хоть поведение последних и сейчас не устраивает членов королевской семьи, однако к самой жене принца Гарри у них очень благосклонное и добродушное отношение.