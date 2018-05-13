Анна Седокова призналась, что только страхи гонят ее на сцену

Перед ответственным концертом на большой сцене певица решила рассказать, какое это для нее испытание. Однако выйдет она туда только из-за того, что есть места, где ей еще страшнее.

Анна Седокова призналась, что для нее неудачная любовь и предательство – худшие страхи, с которыми она не может бороться. Поэтому ей приходится сбегать на сцену, которая ее любит по-настоящему. Артистка рассказывает, что только во время концертов может показать свои настоящие чувства. Однако и тут ей бывает трудно, потому что перед каждым выходом на сцену она боится, что никто не придет. В связи с этим концерт в Одессе будет для нее нелегким испытанием, так как в городе постоянно кто-то выступает, и, по словам самой Седоковой, зрители видели певцов гораздо более высокого класса.

Подписчики скептически отнеслись к намекам о новой любви знаменитости, так как это с ней случается довольно часто. А вот страхи пустой сцены они поспешили развеять, так как уверены, что Седокова одна из немногих, кто поет вживую. Однако некоторые решили, что сообщением о страхах, которые гонят ее на сцену, Седокова пыталась заманить людей на свой концерт. Поклонники напомнили, что если певица будет развивать свой талант, а не позориться шокирующим поведением в автомобиле, то люди сами, без жалобных историй, будут покупать билеты на ее выступления.