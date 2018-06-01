Сергей Шнуров отдыхает в Италии с новой пассией

Сергей Шнуров озадачил своих подписчиков в Instagram, опубликовав неоднозначные видео, на которых он запечатлен со смеющейся девушкой.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что популярный российский исполнитель и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отдыхает на территории Италии со своей давней приятельницей Никой Белоцерсковской. Поклонники сразу же выразили мнение о том, что у Сергея и Ники возник роман, потому как, судя по публикациям Шнурова в социальных сетях, они очень весело и задорно проводят вместе время.

Интересно, что за пару дней до начала публикаций фотографий с Апеннинского полуострова Шнуров поделился с поклонниками своим новым стихотворение, в котором прозвучали следующие слова: «Чищу старое удило, Для очередной рыбалки». Такое заявление не могло не подтолкнуть на размышления подписчиков известного исполнителя. Люди были озадачены, предполагая, что Шнуров находится в поисках новой пассии. И вот теперь появились видео с Белоцерковской.

Следует также заметить, что нашлись люди, которые посчитали эти предположения полным абсурдом, поскольку Ника Белоцерковская является хорошей приятельницей как Сергея, так и его экс-супруги Матильды. Тем более, что Ника уже много лет знакома с лидером «Ленинграда» и даже успела сняться в одном из их клипов.

Как бы там ни было, Шнуров продолжил публиковать посты в социальной сети Instagram. На этот раз он задал подписчикам риторический вопрос: «Куда уходят бабы? В какие города?». Видимо, слухи о новом романе остались слухами, и Сергей все еще в поиске.