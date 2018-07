"Копия мамули": Анастасия Заворотнюк отметила совершеннолетие сына Майка

Восемнадцать - и новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий. Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперёд, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днём Рождения, сын!

