"Копия мамули": Анастасия Заворотнюк отметила совершеннолетие сына Майка

Актриса дала младшему ребенку наставление на "новый жизненный этап". Трогательная публикация появилась на её странице в Instagram.

18-летний Майк на фото очень похож на знаменитую маму. Особенно о генах напоминают длинные волосы, закрывающие половину лица, и широкая улыбка. Молодой человек играет на электрогитаре. Анастасия Заворотнюк напомнила ему о важном старте взрослой жизни, которая требует больших усилий. Вместе с тем она пожелала Майку получать от жизни положительные эмоции и выполнять свои мечты. Она пообещала сыну быть рядом в нужные моменты.

Подписчики Анастасии Заворотнюк присоединились к поздравлениям. Сперва они даже не узнали парня. "Копия мамули," - подивились комментаторы. Некоторые отметили, что Майк быстро вырос.

Напомним, Анастасия Заворотнюк родила 21-летнюю Анну и её брата Майка в браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. В 2006 году актриса развелась и спустя некоторое время снова вышла замуж. Сейчас она строит семейную жизнь с фигуристом Петром Чернышевым.



