Юлианна Караулова нарвалась на критику из-за новой машины

Певица познакомила подписчиков со своей "малышкой". Фотографию недавно приобретенного джипа она разместила на странице в Instagram.

Юлианна Караулова предложила поклонникам вместе выбрать имя для новой машины от компании Infinity. Она верит, что "корабли" плавают в зависимости от своего названия. Знаменитость искренне радуется покупке и делится эмоциями с аудиторией соцсети. Многие поклонники ответили взаимностью и напрягли извилины ради подходящего прозвища. Автомобиль предложили назвать "Белой чайкой" или "Голубкой" из-за цвета корпуса. Среди вариантов попадались умилительно-ласкательные и даже персонализированные, как "Юлианномобиль".

Впрочем, автор нарвалась не только на положительные отзывы, но и на скептических хейтеров. Некоторые обратили внимание, что аналогичную машину черного цвета недавно купила актриса Анна Хилькевич. Они негодуют из-за нерациональность покупки, ведь Карауловой не нужно возить большое семейство. Критика также коснулось высокой цены машины. Знатоки отметили, что подобная Infinity стоит не менее 4,5 миллионов рублей. По мнению комментаторов, можно было выбрать автомобиль подешевле и потратить остаток суммы на благотворительность.



