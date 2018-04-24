Таркан впервые стал отцом и поделился фотографией новорожденной дочки

Известный исполнитель стал отцом девочки, о чем сам Таркан немедленно сообщил своим поклонникам и вместе с тем опубликовал первое фото малышки.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что у популярного турецкого певца Таркана родилась дочка. Об этом он сообщает на своей официальной странице в социальной сети Instagram под фотографией своей новорожденной дочки. Также сообщается, что девочку решено было назвать Лией.

Поклонники артиста были счастливы узнать об этом важном событии в жизни их кумира и умилялись виду крохотной малышки. «Какая она малюсенькая», «Дай ей Бог здоровья по жизни», «Поздравляю!! Пусть ваша семья будет счастлива», - писали люди восторженные комментарии.

Интересно, что женой Таркана является некогда его поклонница Пынар. Два года назад возлюбленные решили узаконить отношения.

Напомним, что в России Таркан стал известным в начале 2000-х годов. Исполнителю принес мировую популярность сингл «Şıkıdım», на которые в последствии было сделано множество каверов, одним из которых является песня Филиппа Киркорова «Ой, Мама Шика Дам».