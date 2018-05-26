Из Dior в резиновые тапки: Мария Погребняк изучает деревни России

Российская модель Мария Погребняк заключила себя в сложный для многих звёзд эксперимент, которым не перестают восторгаться её поклонники.

Мария Погребняк вместе со своей подругой отправилась на дачу. Путь девушек на кабриолете пролегает сквозь бесчисленные российские деревушки Московской области. Но привыкшие к удобствам Москвы девушки не брезгуют жизнью обычных россиян. Мария Погребняк радо выходит к местным жителям, присаживается на лавки, не созданные именитыми итальянскими дизайнерами, и кормит бродячих собак чипсами.

Особенно поклонникам девушки понравилось, как мастерски она совмещает стили. Дополнить образ, собранный в ЦУМе, Мария решила обычными резиновыми тапочками, которые найдутся в деревенском домике. Как истинная леди, Погребняк не смогла пройти мимо Жигулей такого же цвета и «прикупила» их. Поклонники пришли в восторг от чувства юмора любимицы, но посоветовали быть аккуратной в выражениях, чтобы злые языки не обвинили её в насмехательстве над бедностью.