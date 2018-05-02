"Вашими молитвами": Саша Савельева рассказала о возможной беременности

По всей видимости, певица готова к детям от Кирилла Сафонова и ожидает удобного момента. Так она намекнула на своей странице в Instagram.

Саша Савельева живет в счастливом браке вот уже 9 лет, однако первенец у пары пока не родился. После внедрения новой особенности, пользователи социальной сети задали ей множество вопросов на тему детей и беременности. Артистка поблагодарила фанатов за заботу и призналась, что пополнение в семье вполне возможно. "Вашими молитвами," - пишет Савельева, - "это событие приблизится".

Ранее исполнительница дала интервью, в котором откровенно рассказала о своих планах на семейную жизнь. По словам Саши Савельевой, она не против родить от Кирилла Сафонова большое количество наследников, сравнимое с футбольной командой. При этом пол детей для неё не важен. Артистка считает, что именно дети выбирают, у кого родиться.

Тем временем Кирилл Сафонов уже познал радость отцовства. Он вырастил дочь Анастасию от прошлого брака, которая сейчас готовится к свадьбе с иностранцем.