Ирина Мирошниченко откровенно рассказала о причинах измен мужу

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко с благодарностью вспомнила свою супружескую жизнь с Михаилом Шатровым и публично извинилась за ошибки прошлого.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что известная советская актриса и секс-символ своего времени Ирина Мирошниченко публично выступила с исповедью и рассказала о своих изменах бывшему мужу Михаилу Шатрову. Такое заявление было сделано в связи с созданием нового документального фильма о жизни артистки.

Мирошниченко призналась, что совместные годы жизни с писателем Михаилом Шатровым были лучшими в ее жизни и всегда с искренней благодарностью вспоминает своего бывшего супруга. Интересно, что писать подошел весьма креативно к завоеванию сердца молодой красавицы, как вспоминает сама артистка. Шатров, вместо того, чтобы водить ее по ресторанам и задабривать дорогими подарками и украшениями, как делали это другие, покупал билеты на спектакли в театр и знакомил с интеллигенцией страны того времени. Через время такие знакомства стали очень полезными для актерской карьеры Ирины Мирошниченко.

«Этот брак был для меня самым долгим. Мы прожили 12 лет», - рассказывает Мирошниченко. Но, к сожалению самой Ирины Петровны, в какой-то момент она влюбилась в другого мужчину и ушла из семьи.

«Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, что это ошибка», - откровенничает Заслуженная артистка РСФСР.

Напомним, что первой большой работой Ирины Мирошниченко стала роль в картине «Их знали только в лицо» в 1966 году. Народную любовь ей принесло участие в фильме «Вам и не снилось…», снятом по экранизации одноименной повести.