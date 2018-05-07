Мария Комиссарова требует через суд 37 миллионов долларов у своего врача

Испанский специалист обещал поставить Марию на ноги. Но его метод лечения оказался фикцией. Врач обманул известную спортсменку на 37 миллионов рублей и оставил со сломанной спиной.

В 2014 году звезда фристайла стала предметом обсуждения на каждом шагу. На Олимпиаде, проходившей в Сочи, спортсменка получила тяжелую травму во время соревнований – сломала позвоночник. Все эти годы Мария вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.

Несмотря на то, что после перелома прогнозы медиков были не утешительны, Комиссарова и ее муж не теряли надежду и решили обратиться за помощью в Испании, где доктор обещал помочь девушке и поставить ее на ноги уже через год. Однако сумму за лечение он выдвинул не маленькую – 1,5 тысячи евро в день. Но спортсменка была готова заплатить любые деньги, только бы снова ходить.

Средства на лечения были собраны с помощью благотворительных акций. Но прошло уже 4 года, Мария все еще сидит в коляске. Тогда девушка поняла, что методы врача не работают, а он – самый настоящий мошенник. Девушка признается, ее тело подтянулось за время лечения, но ей обещали полное восстановление всего за год. Спортсменка нашла еще одного человека, который пострадал от действий испанского медика. Она не собирается останавливаться и хочет отсудить впустую потраченные деньги. Всего на лечение ушло 37 миллионов долларов.