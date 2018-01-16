Хью Джекман отдыхает со своей 62-летней женой на Капри

Хью и Деборра-Ли вместе уже более 22 лет, а их роман начался после встречи на австралийском телешоу Correlli еще в 1990 году.

49-летний Хью Джекман и 62-летняя Деборра-Ли Фернесс выглядят безумно счастливыми и влюблёнными, наслаждаясь романтической прогулкой на лодке под нежными солнечными лучами. Актёр серии фильмов «Люди Икс» лежал на палубе в белом поло, цветастых шортах и соломенной шляпе и потягивал прохладный напиток рядом с женой на отдыхе на Капри.

Когда пара побеседовала с группой приятелей, Деборра оказалась в центре внимания и без особых усилий поразила всех шикарным видом. На женщине было простое чёрное платье и длинная золотая подвеска. Влюблённые весело смеялись и были в хорошем расположении духа, пока Хью не прыгнул в воду. Австралиец в свой отпуск решил заняться дайвингом и несколько раз погружался под воду. Актёр признался, что всё свободное время посвящает жене и двум детям, 18-летнему Оскару и 14-летней Аве.