Максиму Фадееву пришлось оказаться среди "голых мужчин"

Максим Фадеев рассказал о том, как ему пришлось побывать в обществе голых мужчин и о своих впечатлениях от этого события.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что в сети Интернет появилось заявление известного российского музыкального продюсера Максима

Фадеева, который рассказал о необычной ситуации, произошедшей с ним когда-то в жизни. 50-летний мужчина рассказал в интервью ведущему программы «Деньги или позор» о необычном случае из своей жизни, когда однажды пришел в баню, не осознавая, для чего она нужна и что конкретно там делают люди. Фадеев на тот момент был маленьким ребенком, поэтому вид голых мужчин с вениками и тазиками сразил его, без преувеличения, наповал.

«Я был шокирован тем, где нахожусь», - заявил артист. Интересно, что сам эфир программы заранее подразумевал такого рода провокационные вопросы. Но Фадеев, по комментариям, знал, куда и на что он идёт, поэтому не побоялся услышать неудобных или нетактичных вопросов. Также артист признался, что крайне скептически относится к современному юмору на телевидении, поскольку он обычно о темах, как выразился Фадеев, «ниже пояса». Но телеведущему удалось удивить Максима Фадеева, заставив того смеяться и проиграть спор на 10 тысяч рублей.

Напомним, Максим Фадеев начал свою музыкальную карьеру с участия в конкурсе «Юрмала-89», который после переименовали в «Ялту-90», где будущий продюсер занял 3-е почетное место.