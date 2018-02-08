Уилл Смитт нарушил закон, станцевав на мосту над Дунаем

Уилл Смитт станцевал на подвесном мосту, последовав флешмобу, который не так давно запустили в социальных сетях.

В социальной сети Instagram запустили флешмоб с хештэгом #InMyFeelings. Он возник благодаря набирающей популярность песни рэпера Дрейка. Несмотря на то, что видео грустное, оно вызвало забавную реакцию у пользователей социальных сетей, которые наперебой принялись пародировать клип.

Не стал исключением и актер Уилл Смитт, который решил не просто спародировать рэпера, а даже побороться со своими страхами. Площадкой для исполнения танца актер выбрал подвесной мост Сеченьи. На видеозаписи Смитт смотрит ролик Сиары, которая, к слову, тоже не обошла вниманием новое веяние интернета, и решается забраться на мост. Как признался сам артист, подписав пост, ему было очень страшно, именно поэтому его танцевальные движения несколько неуклюжи.

Напомним, в скором времени актер появится в Москве, чтобы выступить перед финальным матчем между сборными Хорватии и Франции. Уилл Смитт совместно с Ники Джем и Эрой Истрефи исполнит официальную песню чемпионата мира по футболу под Live It Up. Не так давно артист высказывал также свое мнение по поводу бразильского футболиста Неймара и его симуляций на футбольном поле, отметив прекрасное актерское мастерство.