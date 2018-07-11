"Бузова, прости": "Мисс Дубаи" привлекла внимание фотографией с Тарасовым

Модель Кристина Замир сфотографировалась с известным футболистом в ночном клубе Soho Rooms. Снимком она поделилась со своим Instagram.

Не так давно Дмитрий Тарасов забрал свою супругу Анастасию Костенко вместе с дочерью из роддома. Новый семейный статус не стал для него поводом отказаться от фотографии с красивой девушкой. "Мисс Дубаи" пишет, что получила от столика футболиста бутылку виски.

Кристина Замира воспользовалась ситуацией и привлекла внимание бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой. Она обратилась к ней, похвалив внешность Дмитрия Тарасова. Телеведущая пока не прокомментировала это заявление. Возможно, у неё попросту нет времени отвечать на провокации малоизвестных моделей из-за многочисленных проектов. Напомним, сейчас готовится к выпуску проект "Замуж за Бузову".

Тем временем аккаунт Кристины Замир активно штурмуют любопытные пользователи социальной сети. Они поинтересовались, были ли у неё интимные отношения с Дмитрием Тарасовым. Девушка лишь подогрела интригу, не желая делать личное публичным. Некоторые комментаторы считают Кристину Замир лишь мимолетной фанаткой, с которой соизволил сфотографироваться Дмитрий Тарасов. Другие же считают "Мисс Дубаи" более подходящей парой для футболиста, чем "пресная" Анастасия Костенко.



