«Депардье – русский товарищ»: Гарик Харламов поделился мнением о финалистах ЧМ-2018

Уже завтра, 15 июля, решится чемпионство FIFA 2018 года, за которое будут бороться сборные Хорватии и Франции. Футбольная дилемма настигла комика и спортивного «наставника» Гарика Харламова.

Накануне последнего матча Чемпионата мира Гарик Харламов стал сомневаться, футболку чьей сборной ему надеть на финал. Положительные качества каждой из команд также не помогли комику сделать выбор. Как он заявил в своём новом ролике, за французскую сборную следует болеть, потому что она сама по себе крутая. Отдельным бонусом у членов этой команды остаётся общее французское гражданство с «русским товарищем» Жераром Депардье.

Но и «тёмная лошадка» Хорватия, которая впервые оказалась в финале ЧМ, может «выстрелить». Гарик Харламов напомнил, что ранее Россия проигрывала будущим чемпионам FIFA – Испании и Греции, поэтому традицию следует сохранить. Среди фанатов комедианта общего мнения тоже не существует. Предпочтения болельщиков разделились почти поровну, незначительно перетягивая в сторону французов.